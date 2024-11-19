Ура, главное шоу НБА остается в эфире! Безумная четверка ведущих сделала Inside the NBA уникальным медиа

Каждый вносит что-то свое.

Новый контракт НБА с телевидением не только сделал богаче лигу на 76 миллиардов долларов. Он еще и заставил поседеть и облысеть от стресса миллионы баскетбольных болельщиков. Лига произвела ротацию вещателей, на смену одному из привычных каналов – TNT (входит в холдинг Warner Bros) – приходят NBC и Amazon. ESPN остается на своем месте.

Да, контракт с NBC – это возвращение легенды . Но TNT – это не только НБА по вторникам и четвергам, не только оператор специализированного канала NBA TV и официального сайта лиги, не только неизменный вещатель Матча всех звезд НБА с 2002 года. Это еще и величайшее шоу на спортивном телевидении.

И когда TNT теряет права на показ НБА, мы теряем Inside the NBA. Авторы шоу связаны с каналом не только контрактом, но и многолетними личными отношениями. Режиссеры, ведущие и остальные члены команды даже не собирались покидать Атланту, откуда ведется вещание, и задумались о смене направления – раз нет НБА, значит, будут болтать про студенческий спорт, или про Овечкина в НХЛ, или про новую женскую лигу 3х3, про NASCAR, да даже хоть про гольф. Подобная преданность в мире медиа – редкость. Особенно сейчас. Но как же обидно нам, зрителям.

Выдохнем.

Inside the NBA остается.

После непростых переговоров TNT и ESPN провели обмен – прямо как в НБА. TNT получает от конкурента 13 матчей по студенческому футболу (у них зашкаливающие рейтинги) и еще 15 – по студенческому баскетболу. Взамен TNT будет продюсировать шоу Inside the NBA для ESPN, сохраняя все права на бренд.

Решение напрашивалось, но какая же уникальная сделка – один канал будет снимать передачу для другого! И то, что разум в этой ситуации возобладал над корыстью телевизионщиков, с одной стороны, бодрит в дни ноябрьской хмури, а с другой, воспринимается органично.

Ведь Inside the NBA за все эти десятилетия стало чем-то естественным, подлинным и неотделимым от течения жизни, как смена времен года или старт баскетбольного сезона. Поэтому до конца не верилось, что шоу может исчезнуть из сетки вещания или сменить свой формат. Ура, нам не придется проходить все известные стадии от отрицания до принятия. Inside the NBA остается тем же великолепным баскетбольным бурлеском.

С неизменными четырьмя всадниками телеапокалипсиса, каждый из которых и делает шоу уникальным.

Эрни: продолжит оставаться совестью и дирижером шоу

Прославленный журналист Дэвид Олдридж уверяет, что Баркли, Смит и Шак никогда не ходят на летучки перед эфиром. Эрни Джонсон тоже старается там не засиживаться, и все же именно он – связующее звено, которое берет ТЗ у руководства шоу и представляет его своим соведущим в виде концепта, свода тем, которые в ходе эфира становятся основой для импровизации. Джонсон пришел в Inside the NBA на заре его существования еще в 1989-м, и он прекрасно понимает, что в основе успешного повествования – сочетание разных жанров. А умение их гладко скроить в конечном счете и определяет качество ТВ-продукта, над которым одинаково искренне смеешься и плачешь.

Каждый из участников Inside the NBA – мастер своего собственного жанра, но именно Джонсон – архитектор, который незаметными штришками, брошенными вскользь фразами заставляет этот механизм работать. В отличие от соведущих, бывших игроков, спортивное телевидение для Эрни не вторая натура, а одна и единственная жизнь. Так уж сложилось, что в Inside the NBA как в зеркале отразились его триумфы и трагедии как профессионала, так и человека.

Он начинал работать еще вместе с отцом Эрнестом-старшим – экс-бейсболистом «Атланта Брэйвз», который переквалифицировался в комментаторы. Эрни долгие годы шлифовал мастерство и постигал профессиональные азы «старой школы» только для того, чтобы затем продюсер Inside the NBA Тим Кайли во время одного из прямых эфиров выключил телесуфлер.

«Людям больше не нужна стандартная подача: прямой взгляд в камеру, чтение с суфлера, постоянное беспокойство о времени. Нужно нечто более непринужденное и обращенное непосредственно к зрителю», – уверял Джонсона Кайли.

Эрни поначалу сокрушался, но потом приноровился. Развитие его как ведущего и сформировало эволюцию Inside the NBA. Сперва это были попытки перемежать чисто спортивную программу юмористическими скетчами вроде данк-контеста, в котором Джонсон принимал участие под псевдонимом «Эрни-лифт». Затем приглашение гостей-баскетболистов – так в передачу впервые попал двукратный чемпион в составе «Хьюстона» Кенни Смит. А со временем жизнь Джонсона стала настолько тесно сопричастна с тем, что он делает на экране, что самые значимые ее события стали частью программы.

Именно в прямом эфире Inside the NBA он впервые сообщил о том, что у него обнаружили рак, который он затем победил. Там же ему приносили соболезнования друзья и коллеги, когда в 33 года от мышечной дистрофии скончался его сын Майкл.

Эфир Inside the NBA неизменно становился эпицентром празднования каждой из шести наград Эмми, которыми был награжден Джонсон. И, конечно же, включением в зал славы спортивного телерадиовещания Эрни поделился с многомиллионной аудиторией программы.

Мы все привыкли обсуждать несуразные высказывания Баркли, юмор на грани фола Шака высокопарные выходки Кенни, но так и должно быть. Потому что человек, который стоял у истоков Inside the NBA, умело режиссирует каждую мелочь в кадре, сознательно уходя на задний план и выходя из тени тогда, когда это нужно. Эрни Джонсон – не просто модератор беседы и профессиональный ведущий, это человек-такт, человек-пауза, который каждой своей репликой заставляет Inside the NBA звучать и переливаться разными красками.

Кенни: продолжит стирать грань между звездами и ролевиками

За Кенни Смитом почему-то упорно волочится слава ролевика, за десятилетнюю карьеру в НБА он 650 мачтей провел в старте. Да, в сравнении с членами Зала слава Баркли и О’Нилом для обывателя фигура Смита не выглядит столь же выпукло. Но Кенни добивался успеха на каждом уровне своей карьеры.

Вызывался на матч всех звезд школьного баскетбола – McDonalds All-American. В университете Северной Каролины играл с Майклом Джорданом, Сэмом Перкинсом, Брэдом Догерти и дослужился до того, что его номер также был изъят из обращения. А в НБА взял два чемпионства в составе «Хьюстона» Хакима Оладжувона, где был «железным» стартовым разыгрывающим, не пускавшим в основу восходящего Сэма Кэсселла. Наконец, со сборной США стал чемпионом мира в 1986-м и был самым результативном игроком финала против СССР с 23 очками.

И это чисто факты, без упоминания того, что Смит – выходец из знаменитой нью-йоркской школы баскетбола и обладает колоссальными знаниями о стритболе и культуре Баскетбольной Мекки.

Смит – человек-оркестр, который великолепно умеет переключаться между сугубо баскетбольными темами, поп-культурой и социально-политической повесткой. Именно он в одном из эфиров покинул студию в знак солидарности с игроками НБА, когда те в 2020-м отказались выходить на матчи после убийства Джейкоба Блейка полицейскими. Смит – тот самый «старичок», который при разговоре поразит вас своей осведомленностью в самых последних тенденциях, причем не только баскетбольных.

Если Эрни задал вектор развития программы, то Смит стал первым, кто доказал перспективность выбранного направления. Сперва он появлялся в программе в качестве приглашенного эксперта, разбирал игровые ситуации, но в 1997-м после окончания карьеры пришел на место постоянного соведущего. Смит сознательно отказался от нескольких предложений из НБА, решив сосредоточиться на карьере в медиа.

Кенни стал великолепным медиатором между миром профессионального баскетбола и телеаудиторией. Его аналитика игровых эпизодов была лишена громоздких профессиональных терминов, в его поведении отсутствовало показное желание поразить зрителей обилием знаний. Наоборот, самые сложные ситуации он объяснял легкодоступным языком, который пересыпал внутряковыми байками и шутками.

Именно он стал ввел в обиход выражение о том, что команды, вылетавшие из плей-офф, «отправляются на рыбалку».

«Мы с «Рокетс» играли в плей-офф против «Санс», за которых тогда выступал Чак. Это была пятая игра, мы уступали в серии со счетом 1-3. И у них был этот маскот – горилла, которая в тот вечер держала в руках удочку, на которой были подвешены логотипы побежденных ими команд. На одной из них было загодя написано «Рокетс». Я увидел это, повернулся к своим парням и прокричал им: «Эй, мы не отправимся на рыбалку! Не отправимся!», – рассказывал Смит о происхождении термина.

Не менее популярны в среде любителей НБА и многолетние забеги Кенни. Смит бегал импровизированные марафоны с Эрни, Чаком, Шаком и Крисом Уэббером (последний победил, жульнически сорвав финишную ленту рукой). Челночил – и продолжает – к огромному экрану, на котором препарирует игровые моменты. Падал, вставал и снова бегал, невзирая на то, что у Смита деформация коленных суставов (Х-образные ноги).

«Кенни помог мне ко всему адаптироваться. До этого у меня был опыт работы ведущим на ток-шоу, но работать в команде, в программе, где почти все основано на импровизации – это совсем другое. Он познакомил меня со всеми членами съемочной группы. На протяжении баскетбольной карьеры у меня было много классных одноклубников, но со словосочетанием «командный игрок» у меня в первую очередь ассоциируется Кенни Смит. Он знает огромное количество вещей, о которых я не имею понятия, и при этом выстраивает диалог таким образом, что я могу заканчивать за ним фразы. Понимаете? Это просто невероятно», – восторгается своим соведущим Баркли.

Сам же Смит четко формулирует свою роль в программе, лишний раз подтверждая слова Баркли о профессионализме.

«Ролевой игрок. Это просто такое понятие… У всех есть своя роль. Некоторые парни набирают больше очков, другие – отдают больше результативных передач. Кто-то тренируется усерднее – все это роли. Я не говорю каких-то невероятных вещей, не предлагаю лучших на свете идей. Моя работа – подливать масло в огонь.

Роль есть у каждого. Твоя роль не становится лучше только из-за того, что ты больше забиваешь. А моя не становится лучше только из-за того, что я больше говорю. Я научился этому в школе. И это та самая идея, которую я стремлюсь донести посредством нашей программы», – Кенни о своей основной миссии.

Чак: все так же будет заставлять нас давиться от смеха

Баркли не был профессиональным баскетболистом и не стал профессиональным телеведущим – в широком значении слова «профессиональный» (зарплату ему, конечно, платят, и немаленькую – в 2022-м подписал продление с TNT на 10 лет и 210 млн). Потому что все, к чему когда-либо прикасался Чарльз, он превращал в свое личное дело.

«Человек-стихия, его легко задеть, сложно обуздать, он очень искренен. Если вы ему не нравитесь, он первым скажет вам об этом. Подобное отношение не позволяет относиться ему к игре как к рутине, для него важна каждая двусторонка, каждая дуэль, каждый матч, он жаждет противостояния. И потому он мне нравится, в некоторых его действиях я узнаю себя», – описание Майклом Джорданом своего ненавистного друга, с которым они не разговаривают уже многие годы.

Эта необузданная порывистость и определила попадание Баркли в Inside the NBA. После окончания карьеры у болтливого Чака на столе лежала целая кипа предложений от представителей медиа. И он сделал свой выбор, устно договорившись о сотрудничестве с NBC. Все было обговорено, но в ночь перед официальным оформлением бумаг Баркли передумал – и предпочел TNT с его нестандартным форматом и более фривольной манерой подачи материала. Извиняться Баркли ни перед кем, конечно же, не стал.

«Я просто хотел иметь возможность оставаться собой, нести любую чушь и получать за это деньги. Я не мог бы найти работу лучше, чем здесь», – заключил Чак.

Отработав год, Баркли столкнулся с соблазном вновь вернуться в НБА, чтобы попробовать завоевать титул вместе с Джорданом в «Уизардз», но взвесив все «за» и «против» все же решил остаться на телевидении. Шарообразный Чарльз мгновенно стал краеугольным камнем шоу.

«Мы подписали человека, который входит в топ-50 лучших баскетболистов в истории НБА. И он умеет смеяться над собой!», – ликовал Эрни Джонсон.

Все, что делал или говорил Баркли, тут же становилось обьектом либо шуток, либо негодования. Равнодушных не оставалось никогда. Баркли устраивал затяжные разборки с женщинами Сан-Антонио, называя их «толстыми» и «уродливыми». Бегал наперегонки с 70-летним рефери Диком Баветтой, затем целовал его, затем целовал задницу осла. Сбрасывал вес в прямом эфире, потом снова набирал. Высмеивал современных игроков, спорил, проигрывал, выигрывал, называл себя тупицей. И все это с тотальной вовлеченностью в процесс и абсолютной искренностью.

«Когда Чарльз пришел в Inside the NBA, он был суперзвездой и мог позволить себе все, что угодно, в том числе говорить «Я не буду этого делать». И никто бы его за то не осудил, потому что он был «большой шишкой». Но Чарльз поступил с точностью до наоборот. Он хотел делать все, что угодно, в том числе и то, из-за чего он мог выглядеть нелепо, глупо, смешно.

Я знаю только двух великих игроков, которые могут позволить себе подобное. Они настолько самодостаточны, что их не может поколебать или смутить чужое мнение. Им все равно. Когда Чарльз присоединился к Inside the NBA, отличная спортивная передача превратилась в великое спортивное шоу. Когда же пришел Шак, оно стало иконой спортивного телевидения», – считает Кенни Смит.

Шак: продолжит быть Шаком

Олды помнят документальный фильм на видеокассетах «Larger than Life» («Больше, чем жизнь»), посвященный О’Нилу. Глядя на Шакила после карьеры, у меня складывается впечатление, что личность О’Нила – которая сейчас проглядывает отчетливее – куда больше О’Нила-игрока. В новости попадают только наиболее яркие и сальные высказывания Шака, но если смотреть его интервью целиком, то можно узнать, что он одним инвестировал в Google, что на полном серьезе получал диплом о высшем образовании, что давно смирился с тем, что многие видят в нем «забавного, туповатого здоровяка», и почему ему выгодно такое восприятие.

Шакил О’Нил, может, и не Спиноза, но совершенно точно знает все о своих слабых и сильных качествах, и сильнейшим из них является природное, где-то даже детское обаяние.

Когда О’Нил пришел в Inside the NBA в 2011-м, многие испытали чувство разочарования. Шак плохо артикулировал мысли, юморил невпопад, а недовольство самим собой срывал на партнерах посредством низкопробных шуточек. Шакил понимал, что у него не получается, и хотя трудолюбие никогда не было ему свойственно, он старательно впитывал наставления коллег.

Сам О’Нил признавался, что для него не было альтернативы Inside the NBA. С Эрни он познакомился, еще будучи 17-летним подростком, когда Джонсон приехал брать у него интервью. Парень был поражен благожелательностью интервьюера, который разговаривал с ним на равных и без заискиваний. Кенни О’Нил знал прекрасно по НБА, но, по его словам, долго пытался забыть, ведь Смит с «Рокетс» отцепили «Орландо» Шака от близкого чемпионства в 1995-м. Про Баркли – отдельный разговор, Шакил признавался, что всегда хотел такого старшего брата, как Чарльз. И даже матери двух звезд были знакомы еще до того, как Шак и Чарльз впервые сыграли друг против друга.

О’Нил шел в Inside the NBA как в семью и, во многом благодаря тому, что там к нем отнеслись соответствующе, вскоре вывел шоу на новую орбиту.

Его оценки стали более аргументированными и умеренными, свое неуемное озорство он перенаправил в самоиронию, а готовность нещадно критиковать молодое поколение обрело форму курьезных хит-парадов «Shaqtin’ a Fool», которые стали популярнейшим сегментом шоу. Шак не утратил дара природного шоумена – да и не мог – но сейчас, глядя на его неуклюжие падения, пари, включающие поедание острых чипсов и смешные перевоплощения, мы не видим шута. Это большой человек, прошедший большой путь, и вообще-то может позволить себе не паясничать на ТВ за деньги. Но он этого и не делает. Все его нелепости – это привязанность к семье Inside the NBA, которая в каком-то смысле является основной для этого большого, обаятельного, одинокого парня.

Личность каждого из четверки слишком широкоформатна, чтобы уместить ее в строчки сценария, бегущие на телесуфлере. У Inside the NBA не могло быть иного будущего, кроме как стать чистой импровизацией, площадкой для общения сильных характеров, где баскетбол – просто отправная точка.

Так же, как сама программа не могла уйти в прошлое, сгинув в рутине переговорных процессов по передаче телеправ. Все когда-нибудь заканчивается, и Inside the NBA не исключение. Но это должно случиться в силу естественных, а не юридических причин. И хочется верить, что еще нескоро.

Фото: Gettyimages /Michael Loccisano, Adam Glanzman, Cliff Hawkins, Paul Kane