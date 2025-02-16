Джарен Джексон о Матче всех звезд: «Буду прессинговать по всей площадке»

Джарен Джексон намерен «задать другой тон» на Матче всех звезд.

«Я уже предупредил их. Я сказал, что буду прессинговать по всей площадке.

Да, я сделаю это, потому что хочу задать другой тон. Новый формат. Очевидно, никто не хочет проиграть в первом матче», – сказал форвард «Мемфиса ».