Джарен Джексон о Матче всех звезд: «Буду прессинговать по всей площадке»
Джарен Джексон намерен «задать другой тон» на Матче всех звезд.
«Я уже предупредил их. Я сказал, что буду прессинговать по всей площадке.
Да, я сделаю это, потому что хочу задать другой тон. Новый формат. Очевидно, никто не хочет проиграть в первом матче», – сказал форвард «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
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