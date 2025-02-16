«Постараюсь привнести эту энергию». Виктор Вембаньяма намерен играть в защите на Матче всех звезд

Виктор Вембаньяма заявил, что будет играть в защите на Матче всех звезд.

«Да. Я определенно постараюсь привнести эту энергию.

Если все будет складываться как и в любом другом недавнем матче, я надеюсь, что смогу привнести контраст, и стану единственным, кто слетит с катушек, будет бросаться за мячом, бороться в каждой атаке. Я хочу оставаться профессионалом», – сказал центровой «Сан-Антонио ».