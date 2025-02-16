Дрэймонд Грин: «Восходящие звезды не заслуживают привилегии играть в воскресенье»
Дрэймонд Грин считает, что восходящие звезды не заслуживают играть в Матче звезд.
«Эти молодые парни, если они в команде восходящих звезд, они не заслуживают привилегии играть в воскресенье», – передает слова форварда «Голден Стэйт» журналист Марк Джей Спирс.
Спирс добавил, что Грин не против формата турнира в целом, а только против участия молодежи в воскресной программе.
Согласно новому формату, команда-победитель пятничного Турнира восходящих звезд примет участие в Матче всех звезд, который будет состоять из двух полуфинальных поединков и финала.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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