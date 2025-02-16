NCAA. Мичиган Влада Голдина играет с Огайо Стэйт

Сегодня Влад Голдин проводит очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган с российским центровым в составе встречается с университетом Огайо Стэйт.

NCAA

Огайо Стэйт – Мичиган

16 февраля . 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.