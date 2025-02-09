NCAA. Бригам Янг Егора Демина уступил Цинциннати, Мичиган Влада Голдина взял верх над Индианой

Сегодня Егор Демин и Влад Голдин провели очередные матчи в NCAA.

Бригам Янг проиграл Цинциннати, Мичиган оказался сильнее Индианы.

Голдин набрал 18 очков и 8 подборов при 5 из 8 с игры, Демин – 12 очков и 2 передачи при 5 из 13 с игры.

NCAA

Индиана – Мичиган – 67:70 (27:43, 40:27)

МИЧИГАН: Голдин (18 + 8 подборов)

8 февраля . 21.00

Цинциннати – Бригам Янг – 84:66 (39:42, 45:24)

БРИГАМ ЯНГ: Демин (12 + 2 передачи).

9 февраля . 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.