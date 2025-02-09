NCAA. Бригам Янг Егора Демина уступил Цинциннати, Мичиган Влада Голдина взял верх над Индианой
Сегодня Егор Демин и Влад Голдин провели очередные матчи в NCAA.
Бригам Янг проиграл Цинциннати, Мичиган оказался сильнее Индианы.
Голдин набрал 18 очков и 8 подборов при 5 из 8 с игры, Демин – 12 очков и 2 передачи при 5 из 13 с игры.
Индиана – Мичиган – 67:70 (27:43, 40:27)
МИЧИГАН: Голдин (18 + 8 подборов)
8 февраля. 21.00
Цинциннати – Бригам Янг – 84:66 (39:42, 45:24)
БРИГАМ ЯНГ: Демин (12 + 2 передачи).
9 февраля. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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