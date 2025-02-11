NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Западной Вирджинией, Мичиган Влада Голдина встретится с Пердью

Сегодня Егор Демин и Влад Голдин проведут очередные матчи в NCAA.

Бригам Янг сыграет с Западной Вирджинией, Мичиган встретится с Пердью. NCAA Западная Вирджиния – Бригам Янг 12 февраля . 3.00 Мичиган – Пердью 12 февраля . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.