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NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Западной Вирджинией, Мичиган Влада Голдина встретится с Пердью

Сегодня Егор Демин и Влад Голдин проведут очередные матчи в NCAA.

Бригам Янг сыграет с Западной Вирджинией, Мичиган встретится с Пердью.

NCAA 

Западная Вирджиния – Бригам Янг

12 февраля. 3.00

Мичиган – Пердью

12 февраля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoNCAA
университет Мичиган
logoЕгор Демин
университет Западная Вирджиния
logoВлад Голдин
результаты
университет Бригама Янга
Университет Пердью
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