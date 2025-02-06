NCAA. Мичиган Влада Голдина (15+6) победил Орегон

Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.

Российский центровой набрал 15 очков, 6 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 6 из 7 бросков с игры и 3 из 5 со штрафной линии.

NCAA

Мичиган – Орегон – 80:76 (41:36, 39:40)

МИЧИГАН: Тшеттер (17), Голдин (15 + 6 подборов), Вулф (15 + 12 подборов)

ОРЕГОН: Шелстэд (18), Биттл (16 + 7 подборов), Бартелеми (15 + 6 передач)

6 февраля . 2.30.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.