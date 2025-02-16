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Мэк Маккланг: «Величайший? Не мне решать»

Мэк Маккланг не стал называть себя величайшим чемпионом по данкам.

«Величайший? Это определенно не мне решать. Самое главное, что я искренне люблю этот конкурс», – сказал трехкратный победитель конкурса данков.

В субботу Маккланг защитил титул чемпиона по броскам сверху, получив максимальный балл за все четыре данка. В финальном раунде ему противостоял новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Мэк Маккланг
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