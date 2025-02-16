Мэк Маккланг: «Величайший? Не мне решать»
Мэк Маккланг не стал называть себя величайшим чемпионом по данкам.
«Величайший? Это определенно не мне решать. Самое главное, что я искренне люблю этот конкурс», – сказал трехкратный победитель конкурса данков.
В субботу Маккланг защитил титул чемпиона по броскам сверху, получив максимальный балл за все четыре данка. В финальном раунде ему противостоял новичок «Сан-Антонио» Стефон Касл.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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