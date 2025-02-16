Джа Морэнт и Яннис Адетокумбо подумывают об участии в конкурсе данков

Победа Мэка Маккланга вызвала реакцию звездных баскетболистов.

Маккланг в 3-й раз подряд выиграл конкурс данков.

Разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт отреагировал на его выступление в соцсетях: «Мэк может вдохновить меня данковать».

«Если ты это сделаешь, я поучаствую», – отозвался на его сообщение форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо .

«Это мне польстило. За этими ребятами очень интересно наблюдать. Я планировал завершить выступление после этого раза, но не буду говорить категорично», – прокомментировал новость Маккланг на пресс-конференции.