Джа Морэнт и Яннис Адетокумбо подумывают об участии в конкурсе данков
Победа Мэка Маккланга вызвала реакцию звездных баскетболистов.
Маккланг в 3-й раз подряд выиграл конкурс данков.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отреагировал на его выступление в соцсетях: «Мэк может вдохновить меня данковать».
«Если ты это сделаешь, я поучаствую», – отозвался на его сообщение форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо.
«Это мне польстило. За этими ребятами очень интересно наблюдать. Я планировал завершить выступление после этого раза, но не буду говорить категорично», – прокомментировал новость Маккланг на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем