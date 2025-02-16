Мэк Маккланг пожертвует автомобиль с конкурса данков благотворительному фонду в его родном городе

Мэк Маккланг отдаст автомобиль с конкурса данков на благотворительность.

Трехкратный победитель конкурса данков Мэк Маккланг пожертвует автомобиль, который он использовал в сегодняшнем контесте, фонду, помогающему нуждающимся в его родном городе Гейт-Сити, штат Вирджиния.

Маккланг защитил титул чемпиона по броскам сверху, получив максимальный балл за все четыре данка. В первом раунде 26-летний защитник забил сверху спиной к кольцу, перепрыгнув через автомобиль.