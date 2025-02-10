Единая лига ВТБ представила игровую форму Матча всех звезд

Игровая форма на Матч всех звезд Лиги ВТБ оформлена в русских мотивах.

Ежегодное событие, в рамках которого друг с другом сыграют сборные команды российских баскетболистов и легионеров чемпионата, пройдет 16 января в Москве.

Лига показала форму, в которой будут выступать игроки.