Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»

Андрей Ведищев поделился ожиданиями от Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

— Как настрой перед МВЗ?

— Конечно, я рад, что меня пригласили в роли тренера команды «Хозяев». Настроение отличное. Его немного портит только количество травмированных игроков в «Локо». Постоянно думаю об этом в свете подготовки к следующему этапу чемпионата. Впрочем, сейчас сосредоточусь на МВЗ.

— Будете настраивать парней на победу? Или главное показать красивую игру?

— Понимаю, что это шоу. Что будет весело и игроки обоих коллективов не будут усердствовать в обороне. Но если выходишь на площадку, то надо выигрывать. Все равно в конце матча страсти будут кипеть. Так было даже в Матче друзей. Надеюсь такой же сценарий будет и на главном матче выходных.

— Вы упомянули про повреждения в составе «Локо». Со стороны показалось, что Джонсон и Карвел получили их на ровном месте.

— Так и есть. Две очень странные травмы. Обе бесконтактные, но так, к сожалению, бывает в баскетболе.

— Оба выбыли до конца сезона?

— Да. У одного порвано плечо, у друго — ахилл, – сказал главный тренер «Локомот ива-Кубань».