На «ВТБ Арене» прошел Матч друзей в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
В субботу, 15 февраля, на «ВТБ Арене» в Москве прошел Матч друзей в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой команды президента лиги Сергея Кущенко над командой генерального директора лиги Илоны Корстин со счетом 79:77.
Бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Хряпа был признан MVP в составе победившей команды. Член Зала славы Лиги ВТБ Сергей Моня стал лучшим игроком второй команды.
В матче также участвовали чемпион Европы и чемпион России Николай Падиус, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, чемпион Европы Сергей Быков, президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, чемпион Единой Лиги ВТБ Егор Вяльцев, генеральный директор МБА Игорь Кочарян, исполнительный директор АСБ Сергей Крюков и чемпион России Алексей Саврасенко.
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