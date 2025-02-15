На «ВТБ Арене» прошел Матч друзей в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Матч друзей открыл традиционно звездный уик-энд Единой лиги ВТБ.

В субботу, 15 февраля, на «ВТБ Арене» в Москве прошел Матч друзей в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой команды президента лиги Сергея Кущенко над командой генерального директора лиги Илоны Корстин со счетом 79:77.

Бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Хряпа был признан MVP в составе победившей команды. Член Зала славы Лиги ВТБ Сергей Моня стал лучшим игроком второй команды.

В матче также участвовали чемпион Европы и чемпион России Николай Падиус, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, чемпион Европы Сергей Быков, президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев , чемпион Единой Лиги ВТБ Егор Вяльцев, генеральный директор МБА Игорь Кочарян, исполнительный директор АСБ Сергей Крюков и чемпион России Алексей Саврасенко.