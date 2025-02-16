Кубок Короля Испании. Финал. «Уникаха» встретится с «Реалом»
Сегодня в Гран-Канарии состоится финал Кубка Короля Испании.
«Уникаха» встретится с действующим обладателем кубка «Реалом».
Гран-Канария
Финал
Уникаха – Реал
16 февраля. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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