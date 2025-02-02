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ACB. «Барселона» дома проиграла «Манресе», «Реал» принимает «Ховентуд» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Барселона» дома проиграла «Манресе», «Реал» принимает «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 15-4, Реал – 14-4, Валенсия – 14-5,  Тенерифе – 14-5, Ховентуд – 12-6, Гран-Канария – 11-8, Манреса – 11-8, Барселона – 10-9, Баскония – 9-10, Сарагоса – 9-10, Мурсия – 9-10, Бреоган – 7-12, Гранада – 7-12, Бильбао – 7-12, Форса Льейда – 6-13, Жирона – 6-13, Андорра – 6-13, Баскет Корунья – 4-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoБаскония
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