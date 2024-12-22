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ACB. «Баскония» примет «Уникаху», «Валенсия» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Баскония» сыграет с «Уникахой» у себя дома. «Реал» в гостях встретится с лидирующей в чемпионате «Валенсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия – 9-2, Реал – 8-3, Уникаха – 8-3, Тенерифе – 8-4, Гран-Канария – 7-4, Сарагоса – 7-4, Барселона – 6-5, Манреса – 6-5, Ховентуд – 6-5, Андорра – 5-6, Баскония – 5-6, Мурсия – 5-7, Форса Льейда – 5-7, Баскет Корунья – 4-7, Гранада – 4-8, Бреоган – 4-8, Бильбао – 3-8, Жирона – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoСарагоса
logoБаскония
logoУникаха
logoРеал
logoАндорра
logoХовентуд
logoВаленсия
logoГран-Канария
logoБарселона
logoБильбао
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результаты
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