ACB. «Баскония» примет «Уникаху», «Валенсия» сыграет с «Реалом» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Баскония» сыграет с «Уникахой» у себя дома. «Реал» в гостях встретится с лидирующей в чемпионате «Валенсией».
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Положение команд: Валенсия – 9-2, Реал – 8-3, Уникаха – 8-3, Тенерифе – 8-4, Гран-Канария – 7-4, Сарагоса – 7-4, Барселона – 6-5, Манреса – 6-5, Ховентуд – 6-5, Андорра – 5-6, Баскония – 5-6, Мурсия – 5-7, Форса Льейда – 5-7, Баскет Корунья – 4-7, Гранада – 4-8, Бреоган – 4-8, Бильбао – 3-8, Жирона – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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