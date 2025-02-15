Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Уникаха» – «Тенерифе», «Гран-Канария» встретится с «Реалом»
Сегодня в Гран-Канарии состоятся матчи 1/2 финала Кубка Короля Испании.
«Уникаха» сыграет с «Тенерифе», «Гран-Канария» встретится с «Реалом».
Гран-Канария
1/2 финала
15 февраля. 20.30
Гран-Канария – Реал
15 февраля. 23.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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