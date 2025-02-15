Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
Горан Шашич назвал Матч звезд Единой лиги ВТБ лучшим в мире.
«Я всегда приезжаю на Матч звезд, чтобы выразить свою поддержку Единой лиге ВТБ. Сергей Кущенко меня приглашает, и я ни разу не отказался.
И если говорить откровенно, мне очень нравится шоу-программа Матча звезд. Мне кажется, это лучшая шоу-программа матчей звезд в мире. Я даже, думаю, тут и с НБА не надо сравнивать – все намного лучше.
Сергей уже много раз доказал, что он не только отличный президент лиги, но и лучший концепт-планировщик. Думаю, многие функционеры должны приехать сюда, посмотреть, как все организовано, и попробовать сделать у себя что-то подобное. Искренне уверен, что это лучший матч звезд в мире», – сказал исполнительный директор совета тренеров Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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