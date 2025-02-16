«Хорнетс» не стали заявлять официальный протест по поводу отмененного обмена Марка Уильямса

Адам Сильвер прокомментировал неудавшуюся сделку по Марку Уильямсу.

Центровой «Шарлотт » должен был отправиться в «Лейкерс » в обмен на пакет активов, центральными из которых были форвард Далтон Кнехт и драфт-пик 1-го раунда.

Уильямс не прошел медицинское обследование и сделка была отменена.

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» планируют оспорить это решение.

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что официального протеста от клуба не поступало.