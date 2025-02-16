«Хорнетс» не стали заявлять официальный протест по поводу отмененного обмена Марка Уильямса
Адам Сильвер прокомментировал неудавшуюся сделку по Марку Уильямсу.
Центровой «Шарлотт» должен был отправиться в «Лейкерс» в обмен на пакет активов, центральными из которых были форвард Далтон Кнехт и драфт-пик 1-го раунда.
Уильямс не прошел медицинское обследование и сделка была отменена.
Ранее сообщалось, что «Хорнетс» планируют оспорить это решение.
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что официального протеста от клуба не поступало.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Бонтемпса
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