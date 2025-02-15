Далтон Кнехт об участии в турнире Матча звезд: «Я же сыграю против Леброна? Постараюсь заявить о себе»

Далтон Кнехт отреагировал на попадание в турнир Матча звезд НБА.

Игрок «Лейкерс» в составе команды Маллина стал победителем турнира восходящих звезд НБА, что дает право на участие в воскресном главном мероприятии Звездного уикенда.

«Будет очень интересно. Я же сыграю против Леброна, верно? Так что выйду против одного из своих одноклубников и постараюсь заявить о себе», – произнес новичок НБА во время общения с журналистами.

Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли Кнехта в «Шарлотт», но сделка была сорвана из-за проблем со здоровьем у Марка Уильямса.