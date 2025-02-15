Далтон Кнехт об участии в турнире Матча звезд: «Я же сыграю против Леброна? Постараюсь заявить о себе»
Далтон Кнехт отреагировал на попадание в турнир Матча звезд НБА.
Игрок «Лейкерс» в составе команды Маллина стал победителем турнира восходящих звезд НБА, что дает право на участие в воскресном главном мероприятии Звездного уикенда.
«Будет очень интересно. Я же сыграю против Леброна, верно? Так что выйду против одного из своих одноклубников и постараюсь заявить о себе», – произнес новичок НБА во время общения с журналистами.
Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли Кнехта в «Шарлотт», но сделка была сорвана из-за проблем со здоровьем у Марка Уильямса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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