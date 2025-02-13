«Сказал Робу Пелинке и Редику, что просто хочу играть». Далтон Кнехт вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Ютой»
Новичок «Лейкерс» стал частью отмененной по медицинским причинам сделки по обмену центрового Марка Уильямса. Кнехт провел первый матч после возвращения и набрал 10 очков за 17 минут, реализовав 3 из 7 бросков с игры. «Лейкерс» уступили «Джаз» со счетом 119:131.
«Это была очень странная ситуация. Не так часто люди возвращаются в таких обстоятельствах. Но мне просто хочется играть в баскетбол. Именно это я и сказал Робу Пелинке и Джей Джей Редику после возвращения. Был очень рад снова выйти на площадку со знакомыми парнями.
Все было похоже на какой-то фильм. Роб позвонил мне с новостями об обмене, когда я был в зале. Было тяжело, здесь меня выбрали на драфте, я уже привык к городу.
Полетел в «Шарлотт», где познакомился с новыми людьми, потом отправился в Детройт, где должен был пройти мой дебют. И тут позвонил Роб и сказал, что я возвращаюсь. А я был просто рад играть, неважно где.
У меня была пара бесед с Робом и Джей Джей Редиком после возвращения, и я предложил просто вернуться к баскетболу», – заключил форвард.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий