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«Сказал Робу Пелинке и Редику, что просто хочу играть». Далтон Кнехт вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Ютой»

Далтон Кнехт провел первый матч после неудачного обмена.

Новичок «Лейкерс» стал частью отмененной по медицинским причинам сделки по обмену центрового Марка Уильямса. Кнехт провел первый матч после возвращения и набрал 10 очков за 17 минут, реализовав 3 из 7 бросков с игры. «Лейкерс» уступили «Джаз» со счетом 119:131.

«Это была очень странная ситуация. Не так часто люди возвращаются в таких обстоятельствах. Но мне просто хочется играть в баскетбол. Именно это я и сказал Робу Пелинке и Джей Джей Редику после возвращения. Был очень рад снова выйти на площадку со знакомыми парнями.

Все было похоже на какой-то фильм. Роб позвонил мне с новостями об обмене, когда я был в зале. Было тяжело, здесь меня выбрали на драфте, я уже привык к городу.

Полетел в «Шарлотт», где познакомился с новыми людьми, потом отправился в Детройт, где должен был пройти мой дебют. И тут позвонил Роб и сказал, что я возвращаюсь. А я был просто рад играть, неважно где.

У меня была пара бесед с Робом и Джей Джей Редиком после возвращения, и я предложил просто вернуться к баскетболу», – заключил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
logoРоб Пелинка
logoНБА
logoМарк Уильямс
logoЮта
logoЛейкерс
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