Лука Дончич: «Проблемы с потерями и штрафными. Перерыв поможет мне отвлечься и поработать над своей формой»

Лука Дончич прокомментировал поражение от «Юты».

«Лейкерс » уступили со счетом 119:131, в первую очередь продемонстрировав проблемы с передней линией.

«Последняя неделя была очень странной, но теперь понятен наш состав, и мы можем добиться многого. Думаю, что мы сможем зайти очень далеко.

Я пока не в форме. Это отразилось на проблемах с потерями и штрафными бросками. Нужно поработать над собой.

Впереди небольшой перерыв. Он поможет нам отдохнуть. Для меня же главной станет возможность отвлечься, перезагрузиться. Но буду рад вернуться к матчам», – поделился словенский разыгрывающий.

Дончич закончил встречу, набрав 16 очков (6 из 13 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 1 из 5 со штрафной линии) за 23 минут. Защитник сделал 4 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 передачи на 5 потерь.

Следующий матч «Лейкерс» проведут дома против «Шарлотт » 19 февраля.