«Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от сделки по Марку Уильямсу. Центровой не прошел медосмотр
Согласно ESPN, «Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от обмена с участием центрового, который не прошел медосмотр в калифорнийском клубе. Организация уже связывалась с НБА для обсуждения данного вопроса.
«Шарлотт» на данный момент обдумывает свои следующие шаги и изучает возможности оспаривания решения «Лейкерс» или поиска альтернативных решений в офисе лиги, сообщают источники.
Уильямс был обменян на прошлой неделе на новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта, а также Кэма Реддиша, обмен пиками 2030 года и выбор «озерников» в первом раунде 2031 года. Но через два дня после дедлайна сделка была расторгнута после неудачного медобследования Уильямса в лос-анджелесском клубе.
Источники проинформировали, что у Уильямса было выявлено несколько проблем с физическим состоянием. Центровой пропустил 60% матчей за два с половиной сезона в НБА, в основном из-за травм спины и стопы.
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