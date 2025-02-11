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«Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от сделки по Марку Уильямсу. Центровой не прошел медосмотр

«Шарлотт» отреагировал на отмену сделки по Марку Уильямсу.

Согласно ESPN, «Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от обмена с участием центрового, который не прошел медосмотр в калифорнийском клубе. Организация уже связывалась с НБА для обсуждения данного вопроса.

«Шарлотт» на данный момент обдумывает свои следующие шаги и изучает возможности оспаривания решения «Лейкерс» или поиска альтернативных решений в офисе лиги, сообщают источники.

Уильямс был обменян на прошлой неделе на новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта, а также Кэма Реддиша, обмен пиками 2030 года и выбор «озерников» в первом раунде 2031 года. Но через два дня после дедлайна сделка была расторгнута после неудачного медобследования Уильямса в лос-анджелесском клубе.

Источники проинформировали, что у Уильямса было выявлено несколько проблем с физическим состоянием. Центровой пропустил 60% матчей за два с половиной сезона в НБА, в основном из-за травм спины и стопы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoДалтон Кнехт
возможные переходы
logoШарлотт
logoНБА
происшествия
logoМарк Уильямс
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