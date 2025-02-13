Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (32+14+7) в победном матче со «Сперс»
Джейсон Тейтум помог «Бостону» справиться с «Сан-Антонио» (116:103).
«Селтикс» вернули победный ход и выиграли 8 из 10 последних матчей.
Джейсон Тейтум набрал 32 очка, 14 подборов и 7 передач в игре со «Сперс», реализовав 12 из 25 бросков с игры, 4 из 14 трехочковых и 4 из 8 штрафных.
Кристапс Порзингис добавил 29 очков и 6 подборов (10 из 16 с игры, 3 из 5 из-за дуги).
Со стороны соперника новобранец команды Де’Аарон Фокс завершил матч с 23 очками и 5 передачами. В активе форварда Виктора Вембаньямы 17 очков, 13 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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