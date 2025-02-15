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Стефон Касл признан MVP турнира восходящих звезд НБА

В Сан-Франциско состоялся турнир восходящих звезд НБА.

В финале команда Криса Маллина победила команду Лиги развития под руководством Джереми Лина со счетом 25:14.

Самым ценным игроком турнира признан защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл. В финале 4-й номер драфта набрал 12 очков, 3 подбора и 2 передачи.

С учетом полуфинала на его счету суммарно 18 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Нам хотелось победить и принять участие в воскресном турнире. У нас было большое желание, мы старались», – заявил Касл после завершения турнира.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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