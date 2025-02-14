Виктор Вембаньяма: «Я определенно постараюсь привнести энергию в Матч звезд. Буду сходить с ума и цепляться в каждом эпизоде»
Виктор Вембаньяма рассказал о настрое на Матч всех звезд.
По словам игрока «Сан-Антонио», он не намерен просто отбывать номер на первом для себя Звездном уикенде.
«Если на площадке будет твориться все то же самое, что в последних Матчах звезд – медленная и унылая игра – надеюсь, я смогу стать тем самым парнем, который выглядит контрастно на общем фоне. Парнем, который сходит с ума, стелется по паркету за мячом, старается зацепиться в каждом эпизоде.
Я определенно постараюсь привнести эту энергию», – признался француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
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