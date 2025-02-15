Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»

Сергей Кущенко высказался о Матче друзей Единой лиги ВТБ.

«Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что завтра должно сработать на Матче звезд.

Сегодняшний матч отличается от предыдущих количеством баскетбольных звезд первой величины, которые присутствуют в обеих командах в колоссальном количестве. Здесь наши давние партнеры и спонсоры, наши знаменитые баскетболисты, а также игроки, которые много-много лет играли в Лиге ВТБ. Они стали звездами, чемпионами, представляли Россию на чемпионатах Европы, Олимпиадах. Очень рад этому!

Матч друзей — это крутое дружеское мероприятие, от которого получаешь баскетбольный кайф. Такая атмосфера – наша константа, мы держимся за нее. Отрадно, что на Матчах друзей вырастают наши дети и уже даже участвуют в них», – заявил президент Единой лиги ВТБ.