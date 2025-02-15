Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»

Илона Корстин поделилась ощущениями от Матча друзей Единой лиги ВТБ.

«Самое важное в Матче друзей – ощущение того, что мы начинаем. Матч всех звезд – очень важное и знаковое событие для лиги, которое мы сами придумывали. В этом году мы проводим его уже в 9-й раз, для меня это как личный ребенок, который растет, развивается, мы делаем его лучше и постоянно придумываем что-то новое.

С одной стороны, это Матч друзей, а с другой – матч, на котором мы все тестируем – паркет, кольца, раздевалки, скамейки. Если есть какие-то недочеты, у нас есть немного времени, чтобы это исправить. Также это возможность для наших друзей побывать на этом паркете, поиграть с легендами баскетбола, получить незабываемые эмоции, почувствовать себя частичкой Матча всех звезд.

Уже завтра здесь будут наши главные звезды – играть на этом же паркете, бросать в эти же кольца этими же мячами!» – заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ.