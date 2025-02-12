Егор Демин – 8-й в прогнозе на драфт НБА-2025 от ESPN

Егор Демин – на 8-м месте в рейтинге драфта-2025 по версии ESPN.

ESPN обновил прогноз на драфт-2025 НБА . Российский разыгрывающий из университета Бригама Янга Егор Демин занимает восьмое место.

«Невыразительная реализация бросков Демина (20% из-за дуги и 63% с линии штрафных) и проблемы с потерями (25% TO%) стали более заметны в матчах Big 12, но он продолжает демонстрировать яркие вспышки таланта и чувство игры, которые редко встречаются у 18-летнего разыгрывающего защитника ростом 205 сантиметров.

Демин — лучший распасовщик этого драфта и делает успехи в завершении атак и защите, что дает ему четкий путь к успеху в НБА. Переход от европейских юношеских турниров к конференции Big 12 всегда будет сложным, учитывая нехватку силы и опыта. Тем не менее, Демин показывает хорошие результаты на площадке и обладает потенциалом для роста, так как его тело становится крепче. Завершение сезона на высокой ноте поднимет его в Топ-10», – пишет эксперт Джонатан Гивони.