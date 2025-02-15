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Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»

Сергей Богуславский рассказал о состоянии Самсона Руженцева и Алекса Хэмилтона.

«Самсон прошел первичное обследование. Оно показало, что Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель. Говорю предварительно, потому что мы всегда делаем исследование у двух специалистов. Так что дождемся второго чека. Хорошо, что сейчас перерыв в чемпионате. Это даст возможность игроку спокойно восстановиться.

Перед игрой с «Локо» у Хэмилтона было выявлено повреждение. Поэтому Алекс не смог помочь нам. Посмотрим, что будет дальше», – сказал президент «Пармы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПарма
Алекс Хэмилтон
травмы
Сергей Богуславский
logoСамсон Руженцев
logoЕдиная лига ВТБ
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