Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
Сергей Богуславский рассказал о состоянии Самсона Руженцева и Алекса Хэмилтона.
«Самсон прошел первичное обследование. Оно показало, что Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель. Говорю предварительно, потому что мы всегда делаем исследование у двух специалистов. Так что дождемся второго чека. Хорошо, что сейчас перерыв в чемпионате. Это даст возможность игроку спокойно восстановиться.
Перед игрой с «Локо» у Хэмилтона было выявлено повреждение. Поэтому Алекс не смог помочь нам. Посмотрим, что будет дальше», – сказал президент «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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