Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»

Стэнли Уиттакер определяется с местом продолжения карьеры.

Американский разыгрывающий (30 лет, 183 см) набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Лиги ВТБ. Защитник проводил второй сезон в «Уралмаше», но был отчислен на днях.

Уиттакер может перейти в «Парму», но имеет также предложения из двух клубов Западной Европы.