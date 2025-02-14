Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
Стэнли Уиттакер определяется с местом продолжения карьеры.
Американский разыгрывающий (30 лет, 183 см) набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Лиги ВТБ. Защитник проводил второй сезон в «Уралмаше», но был отчислен на днях.
Уиттакер может перейти в «Парму», но имеет также предложения из двух клубов Западной Европы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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