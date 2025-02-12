Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»
Андрей Ведищев рассказал о важности матча Лиги ВТБ с «Пармой».
В нынешнем сезоне «Локомотив-Кубань» и «Парма» встречались три раза, все три встречи остались за пермяками.
«После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для нас уже дело престижа.
Мы знаем, что дома соперник играет с большой энергией. Нам надо будет оставаться сконцентрированными на 100% при любом сценарии, а самое главное – быть ментально готовыми к сложному матчу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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