Андрей Ведищев: «После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для «Локо» уже дело престижа»

Андрей Ведищев рассказал о важности матча Лиги ВТБ с «Пармой».

В нынешнем сезоне «Локомотив-Кубань » и «Парма » встречались три раза, все три встречи остались за пермяками.

«После трех поражений выиграть у «Пармы» – это для нас уже дело престижа.

Мы знаем, что дома соперник играет с большой энергией. Нам надо будет оставаться сконцентрированными на 100% при любом сценарии, а самое главное – быть ментально готовыми к сложному матчу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».