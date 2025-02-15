«Шарлотт» подпишет Уэнделла Мура

Уэнделл Мур продолжит сезон в «Шарлотт».

«Хорнетс» подпишут двусторонний контракт с бывшим защитником «Пистонс» и «Тимбервулвс» Уэнделлом Муром (23 года, 196 см).

Неделю назад Мур был отчислен из «Детройта». В нынешнем сезоне защитник провел за команду 20 матчей, набирая в среднем 3,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи.