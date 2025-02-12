«Шарлотт» подпишет двусторонний контракт с Дэмионом Бо

Дэмион Бо пополнит состав «Шарлотт».

«Хорнетс» подпишут с атакующим защитником (24 года, 193 см) двусторонний контракт.

Бо выступал в G-лиге за «Уэстчестер», набирая около 13 очков и 10 передач в среднем за матч.