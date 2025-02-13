Юсуф Нуркич: «Орландо» не хватает одного игрока. Это мой маленький приятель из «Портленда»

Юсуф Нуркич намекнул, что «Орландо» нужно приобрести Анферни Саймонса.

«У «Орландо » очень хорошая молодая команда, и они показывают очень хорошую игру. У них очень хороший тренерский состав, но я думаю, что им не хватает одного игрока.

Я не могу назвать его имя, но это мой маленький приятель из «Портленда », а я люблю парней из «Портленда». Но я считаю, что «Орландо» не хватает одного игрока, чтобы стать очень хорошей командой», – сказал центровой «Шарлотт ».

Нуркич намекает на бывшего партнера по «Блэйзерс» Анферни Саймонса , который является уроженцем Флориды и играл за IMG Academy.