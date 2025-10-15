«Кливленд» возвращает классическую форму и паркет образца 2000-х годов
«Кавальерс» возвращают форму времен молодого Леброна Джеймса.
Разработанная совместно с Nike, Classic Edition 2025/26 станет пятым комплектом формы «Кливленда», присоединившись к бордовой, белой, черной и City Edition.
Комплект воссоздает образы многих запоминающихся игроков того времени – Леброна Джеймса, Дэниэла Гибсона, Жидрунаса Илгаускаса и Андерсона Варежао.
Для полного образа была создана ретро-площадка с элементами 2000-х, включая культовый логотип с мечом.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4443 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
