«Кливленд» возвращает классическую форму и паркет образца 2000-х годов

«Кавальерс» возвращают форму времен молодого Леброна Джеймса.

Разработанная совместно с Nike, Classic Edition 2025/26 станет пятым комплектом формы «Кливленда », присоединившись к бордовой, белой, черной и City Edition.

Комплект воссоздает образы многих запоминающихся игроков того времени – Леброна Джеймса, Дэниэла Гибсона, Жидрунаса Илгаускаса и Андерсона Варежао.

Для полного образа была создана ретро-площадка с элементами 2000-х, включая культовый логотип с мечом.