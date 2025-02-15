«Мы здесь, чтобы победить». Стефон Касл сделал предупреждение участникам Матча всех звезд
Стефон Касл сделал смелое предупреждение участникам Матча всех звезд НБА.
«Просто будьте готовы к нам. Не списывайте нас со счетов. Мы здесь, чтобы победить», – заявил защитник «Сан-Антонио» во время вручения награды MVP Турнира восходящих звезд.
В финале турнира команда Криса Маллина победила команду G-лиги под руководством Джереми Лина со счетом 25:14 и в воскресенье примет участие в основном турнире в рамках Матча всех звезд НБА.
Касл в финале набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on TNT в соцсети X
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