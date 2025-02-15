«Мы здесь, чтобы победить». Стефон Касл сделал предупреждение участникам Матча всех звезд

Стефон Касл сделал смелое предупреждение участникам Матча всех звезд НБА.

«Просто будьте готовы к нам. Не списывайте нас со счетов. Мы здесь, чтобы победить», – заявил защитник «Сан-Антонио » во время вручения награды MVP Турнира восходящих звезд.

В финале турнира команда Криса Маллина победила команду G-лиги под руководством Джереми Лина со счетом 25:14 и в воскресенье примет участие в основном турнире в рамках Матча всех звезд НБА .

Касл в финале набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи.