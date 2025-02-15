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НБА и профсоюз игроков проведут встречу с участниками Матча звезд. Они призовут их выкладываться и сделать игру интересной

НБА собирается мотивировать участников Матча всех звезд.

Представители лиги и профсоюза игроков в воскресенье проведут встречу с участниками Матча звезд. Они призовут их выкладываться на площадке и сделать игру интересной для поклонников.

Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

«Лига и профсоюз обратятся к участникам в воскресенье перед Матчем всех звезд, чтобы рассказать о важности соревновательного аспекта и шоу для болельщиков.

Мне сказали, что эти разговоры ведутся регулярно перед Матчем всех звезд, но сейчас это более важно, учитывая изменения в формате и повышенное внимание к отсутствию заинтересованности у баскетболистов к происходящему. Во время встречи лига будет настоятельно побуждать игроков прикладывать больше усилий в борьбе за потребителя и за бизнес», – информирует Хэйнс.

НБА в последние годы подвергалась критике после Матчей звезд, которые перестали быть интересными на фоне безразличия участников к происходящему. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
Крис Хэйнс
logoНБА
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