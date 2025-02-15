Леброн Джеймс о 21-м Матче всех звезд: «У меня их осталось не так много»
Леброн Джеймс рассказал о настрое, с каким отправляется на Матч звезд НБА.
В декабре форварду «Лейкерс» исполнилось 40 лет. Предстоящий Звездный уикенд станет для него 21-м за карьеру.
«У меня их осталось не так много.
Я помню об этом факторе и не могу принимать происходящее как должное. Скоро все это закончится», – констатировал лидер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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