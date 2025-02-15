Леброн Джеймс о 21-м Матче всех звезд: «У меня их осталось не так много»

Леброн Джеймс рассказал о настрое, с каким отправляется на Матч звезд НБА.

В декабре форварду «Лейкерс» исполнилось 40 лет. Предстоящий Звездный уикенд станет для него 21-м за карьеру.

«У меня их осталось не так много.

Я помню об этом факторе и не могу принимать происходящее как должное. Скоро все это закончится», – констатировал лидер «озерников».