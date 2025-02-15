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Трехочковый Брайса Макгауэнса вывел команду G-лиги в финал турнира восходящих звезд

Точный бросок вывел одну из команд в финал турнира восходящих звезд НБА.

Трехочковый Брайса Макгауэнса стал решающим в полуфинале и принес команде G-лиги путевку в финал турнира восходящих звезд.

Макгауэнс забросил из-за дуги при счете 37:39, команды играли до 40 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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