Мэк Маккланг о попытке выиграть данк-контест в третий раз подряд: «Нервничаю, но в предвкушении»
Мэк Маккланг рассказал о настрое на данк-контест.
«Я постараюсь сделать все возможное. Нервничаю, но в предвкушении.
Нервы в каком-то смысле помогают. Это заставляет меня готовиться еще усерднее», – рассказал защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем