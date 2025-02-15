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Мэк Маккланг о попытке выиграть данк-контест в третий раз подряд: «Нервничаю, но в предвкушении»

Мэк Маккланг рассказал о настрое на данк-контест.

«Я постараюсь сделать все возможное. Нервничаю, но в предвкушении.

Нервы в каком-то смысле помогают. Это заставляет меня готовиться еще усерднее», – рассказал защитник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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