Пэт Райли: «Кармело Энтони – один из величайших игроков в истории»
Пэт Райли назвал Кармело Энтони одним из величайших игроков в истории.
«Один из величайших игроков в истории. Серьезно.
Жесткий защитник. Умеет бросать. Хорошие физические параметры. Атлетичный. Долгое время тащил команду в Денвере, затем перебрался в Нью-Йорк. Его всегда нужно было жестко опекать, поэтому приходилось планировать игру под него. Он провел отличную карьеру», – сказал президент «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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