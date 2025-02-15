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Пэт Райли: «Кармело Энтони – один из величайших игроков в истории»

Пэт Райли назвал Кармело Энтони одним из величайших игроков в истории.

«Один из величайших игроков в истории. Серьезно.

Жесткий защитник. Умеет бросать. Хорошие физические параметры. Атлетичный. Долгое время тащил команду в Денвере, затем перебрался в Нью-Йорк. Его всегда нужно было жестко опекать, поэтому приходилось планировать игру под него. Он провел отличную карьеру», – сказал президент «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoКармело Энтони
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