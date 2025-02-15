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Кармело Энтони, Дуайт Ховард и Душан Ивкович среди финалистов на включение в Зал славы в 2025 году

Названы финалисты на включение в Зал славы в 2025 году.

Кармело Энтони, Дуайт Ховард, а также мужская сборная США, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года, вошли в список финалистов на включение в Зал славы имени Нейсмита.

Список был представлен в пятницу. Среди других номинантов – легенды женского баскетбола Сью Берд, Майя Мур и Сильвия Фаулс, тренеры Билли Донован и Душан Ивкович.

Среди номинантов также известный рефери НБА Дэнни Кроуфорд, пятикратный участник Матча звезд НБА Маркес Джонсон, университетский тренер Джерри Уэлш, трехкратный участник Матча звезд НБА Бак Уильямс, бывшая звезда Стэнфорда и WNBA Дженнифер Аззи, «пионер» женского баскетбола Молли Болин, тренер Марк Фью, владелец «Майами» Микки Арисон и легенда израильского баскетбола Таль Броди.

Теперь комиссия из 24 анонимных избирателей рассмотрит представленные кандидатуры. Кандидат должен получить голоса не менее 18 из 24 членов комиссии, чтобы попасть в Зал славы.

Класс 2025 года будет объявлен 5 апреля в Сан-Антонио во время мужского «Финала четырех» NCAA.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
Сильвия Фаулс
logoДуайт Ховард
logoДушан Ивкович
logoБилли Донован
Дэн Кроуфорд
logoЗал славы
logoКармело Энтони
Маркес Джонсон
Майя Мур
Микки Арисон
Сью Берд
logoБак Уильямс
logoженская НБА
logoсборная США
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