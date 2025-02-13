Кармело Энтони в следующем сезоне станет экспертом в студии NBC
Кармело Энтони заключил контракт с телеканалом NBC.
По данным The Athletic, бывшая звезда НБА Кармело Энтони станет одним из главных экспертов в студии NBC, который начнет транслировать матчи лиги со следующего сезона.
NBC вместе с Amazon Prime Video присоединятся к ESPN в следующем сезоне, подписав с НБА новый 11-летний контракт на 76 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Реджи Миллер станет ведущим аналитиком NBC со следующего сезона. Также канал вел переговоры с Чарльзом Баркли и Блэйком Гриффином. Баркли отклонил предложение, поскольку останется с командой Inside the NBA, которая продолжит свое существование на ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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