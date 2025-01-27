Кармело Энтони представил логотип ЧМ-2027, который пройдет в Катаре
Представлены логотип и символика ЧМ-2027.
Презентацию провел прославленный игрок НБА и сборной США Кармело Энтони.
FIBA
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
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