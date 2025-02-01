Кармело Энтони – Джимми Батлеру: «Ты – раковая опухоль для бизнеса»
Энтони раскритиковал Батлера за то, что тот навредил своей стоимости на рынке.
«Все смотрят на тебя так, как ты влияешь на их бизнес. Ты – раковая опухоль для бизнеса, но не для команды.
Мы знаем, что ты умеешь играть, но ты влияешь на бизнес. Ты – раковая опухоль. Никто не хочет быть раковой опухолью. Ты опозорил клуб», – сказал бывший игрок НБА Кармело Энтони.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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