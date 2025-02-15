Маркелл Фульц: «Чувствую себя лучше, чем когда-либо»
Маркелл Фульц заявил, что находится в .
«Чувствую себя лучше, чем когда-либо, с тех пор, как пришел в лигу.
Мне никогда не удавалось взять паузу и заняться здоровьем, поэтому возможность сделать это прошлым летом стала для меня просто замечательным событием. Я очень рад этой возможности и благодарен за нее», – сказал защитник «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sacramento Bee
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