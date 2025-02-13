Маркелл Фульц присоединится к «Сакраменто»

«Кингз» подпишут Маркелла Фульца.

1-й номер драфта-2017 НБА (26 лет, 193 см) присоединится к команде в качестве свободного агента.

Разыгрывающий провел 234 матча в лиге за 7 сезонов, набирая 11,1 очка, 3,4 подбора, 4,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем.

Этим летом у Фульца закончился многолетний контракт с «Орландо ».