Маркелл Фульц присоединится к «Сакраменто»
«Кингз» подпишут Маркелла Фульца.
1-й номер драфта-2017 НБА (26 лет, 193 см) присоединится к команде в качестве свободного агента.
Разыгрывающий провел 234 матча в лиге за 7 сезонов, набирая 11,1 очка, 3,4 подбора, 4,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем.
Этим летом у Фульца закончился многолетний контракт с «Орландо».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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