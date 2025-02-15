«Клипперс» и «Милуоки» проявляли интерес к Маркеллу Фульцу

«Клипперс» и «Бакс» хотели подписать Маркелла Фульца.

По информации The Sacramento Bee, интерес к защитнику Маркеллу Фульцу, помимо «Сакраменто», проявляли «Клипперс», «Милуоки» и другие команды лиги.

1-й номер драфта-2017 выбрал «Сакраменто» и присоединился к команде в качестве свободного агента. По словам Фульца, в последние месяцы он тренировался с понедельника по пятницу в Лос-Анджелесе, готовясь к своему возвращению в лигу.

Разыгрывающий провел 234 матча в лиге за 7 сезонов, набирая 11,1 очка, 3,4 подбора, 4,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем.